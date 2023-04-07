2018 yılında yayınlanan ‘Ölümlü Dünya’da Serhan karakterini canlandıran Sarp Apak, “Ölümlü Dünya’nın ikincisi çekilecek. Onun heyecanını yaşıyoruz. Yakında da sete çıkacağız. Kadromuzu koruyoruz, hatta yeni karakterler katılacak” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının “Dizi projeniz var mı? Televizyonda bir projede görebilecek miyiz sizi?” sorusuna üzerine 41 yaşındaki oyuncu, “Televizyonu her zaman özlerim. Televizyon bağımlısı olmuşuz. Açıkça söyleyeyim daha iyi şartlar ve senaryolarla projeye girmek isterim. Biz hepimiz televizyona muhtacız” yanıtını verdi.

Bayram için planları olmadığını söyleyen Apak, “Bayramda buradayız. Filmimiz için çalışmalara başlayacağım” dedi.