Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel ve Akın Akınözü ile birlikte başrolde yer alacak olan Sarp Apak, rol aldığı diğer yapımların aksine, Mahir’e can verirken dramatik bir oyunculukla karşımıza çıkacak.

Komedi rolleri ile akıllara kazınan başarılı isim, senaryoyu ilk eline aldığı andan itibaren şiddetle etkilendiğinin altını çiziyor.





Sarp Apak canlandıracağı Mahir rolü hakkında: “Senaryo geldiğinde elimden bırakamadım. Mahir’in masumluğu hüznü beni çok etkiledi. İşimize çok iyi hazırlandık. Güçlü bir hikaye ve ekip var. Umarım izleyici de bizim kadar sever.”,

“Mahir beni en çok drama karakteri olarak etkiledi. Karakter analizini okuduğumda hüzünlendim. Hikayedeki en suçsuz en günahsız kişi aslında Mahir. Buna rağmen başına çok şey gelmesi, hiçbirinde onun suçu ve hatasının olmaması, masumluğu bana farklı gelen yanları oldu. Yaşadıkları sayesinde kendini geliştirip yalnız kurda dönüşmesi ve güçlü olması beni kendine çekti. En temelde ise tüm yaşadıklarına rağmen yıkılmayıp ayakta kalması, devam etmesi diyebilirim.” ifadelerinde bulunuyor.