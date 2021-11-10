Şarkıcı Simge Beyoğlu’nda vereceği konserin heyecanını yaşıyor

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Simge Sağın, hız kesmeden konserlerine devam ediyor. 13 Kasım Cumartesi günü ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında Galata Kulesi önünde vereceği konser için heyecanlı olduğunu belirten Simge, “Sahne, kendimi en iyi ve en özgür hissettiğim yer. Sahneye çıkabildiğim için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum” dedi.

Yaptığı müzik hakkında konuşan güzel şarkıcı, “Sevdiğim işi yapıyorum. Bu benim için çok güzel bir duygu. Kafayı taktığım tek şey, iyi müzik yapmak. Daha iyisi ve daha yenisi ne olabilir, onu düşünüyorum. Müzik bana öyle büyük bir enerji veriyor ki stüdyoda da sahnede de devleşiyorum” sözlerini kullandı.