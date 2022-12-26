Geçtiğimiz gün Almanya Nürnberg‘de sahneye çıkan popüler rap sanatçısı Sefo, yaşadığı talihsiz bir olayı sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Konser sonrasında sahneden inerken bir kadın hayranı tarafından tacize uğradığını söyleyen Sefo, o anı şöyle anlattı: “Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, kalçamı avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. kalçam bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum.”

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