Geçtiğimiz gün Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülenen şarkıcı Nez, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında konuşan ünlü isim, “Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun. Ben de Antakya’lıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Konser verdik. Bütün gelirlerini ODTÜ Mezunlar Derneği ailelerini kaybetmiş çocuklara bağışladık. Hâlâ devam ediyoruz ve edeceğiz. Kuliste bile elimde atkı ve bere örüyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

43 yaşındaki şarkıcı, röportaj bittikten sonra köpeğiyle birlikte yoluna devam etti.