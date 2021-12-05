Tel Aviv doğumlu şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir İstanbul’da mekanda sahne aldı. Programı başlamadan önce muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, Aslı Şen’in yaptığı paylaşım ve ‘Asker kaçağıyım’ sözü ile ilgili konuştu.

Geçtiğimiz eylül ayında kadın ve erkeğin askere gitme zorunluluğu olan İsrail’de doğup büyüdüğünü söyleyen ve “Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” diyerek dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki şarkıcı, bu sözlerine açıklık getirdi.

Linet Menaşi, ”Aslında onu askerdeyken söylemiş, hatta bir röportaj bile vermiştim. Artık yaşımız belli. Biz artık müziğin askeriyiz. Dünyaya müzikle barışı getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de uluslararası sahnelerde sesimizi duyurmaya, müzikle barışı haykırmaya devam edeceğiz” sözleriyle İsrail’deki Eurovision elemeleri yolunda da tam gaz ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

‘İstanbul Kraliçesi’ ismiyle bir dünya turnesi hazırladığını söyleyen ünlü şarkıcı, ”Türkiye, Amerika ve birçok ülkede konserler vereceğiz. Hatta serinin bir yerinde çölde bir açık hava konseri bile var. 100 müzisyenden oluşan devasa bir ekip eşlik edecek bize. Tarifi imkansız duygular yaşıyorum.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Linet konsere giden Aslı Şen, sosyal medya paylaşımı ile çok konuşulmuştu. Şen, ünlü şarkıcı sahnedeyken bir fotoğrafını çekerek üzerine çarpı işareti koymuş ve “Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!” notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı. Daha sonra kullandığı sözlerin ve yapmış olduğu paylaşımın doğru olmadığını söyleyen Şen, tüm bu yaşananlardan dolayı özür dilemişti.

Bu konu hakkında konuşan Linet, “Kendisini tanımıyorum, gazetelerde haber çıkınca gördüm ben zaten o an covid ile uğraşıyordum bakamadım tam. Dediğim gibi kendisini tanımadığım için özrünü de göremedim, beni bilen biliyor ben herkesin yüzlerine bakıp söylerim şarkılarımı” ifadelerini kullandı.