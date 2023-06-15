Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunuculuğunu üstlendiği ‘Empati’ programının yeni bölümüne Karsu konuk oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde akrabalarından 17 kişiyi toprağa veren şarkıcı, afet bölgesine yardım etmek isteyenlerin şu anda ne yapmaları gerektiğini bilmediklerine dikkat çekti.

Karsu ve ailesi, başlattıkları kampanyalarla yaşadıkları ülke olan Hollanda’da deprem felaketi için 120 milyon Euro toplamışlardı; Karsu Unicef ve çocuk dernekleriyle toplanan yardımı paylaştıklarını da ilk kez açıklamış oldu.

Karsu, akrabalarının enkaz altında olduğu zamanı şu sözlerle anlattı: “Evde ağlamak mı bağırmak mı? Bazen kafamı bazen duvara vurmayı istedim! Öyle bir şey içindeydik ki ailecek, halam yaşıyor mu, nenem yaşıyor mu, kuzenim enkazın altından çıkacak mı? Türkiye bunu televizyondan izlerken, ben televizyon bakmadım zaten… Yapamadım…” cümlelerini kurdu.

Önümüzdeki haftalarda evlenecek olan şarkıcı, düğününü anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Ünlü isim, “Özümle meşgul değildim, dışardakiyle meşguldüm. Depremden sonra farkına vardım ki hiçbir şey umrumda değil, masada çiçek olmazsa olmasın, insanları istiyorum… Aliye Halam vardı, kına gecemi o yapsın istemiştim; o yok şimdi mesela… En önemli şey insanlar… Ve küçük şeyler… Artık küçük şeylerden mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.