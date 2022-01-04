Rumen şarkıcı İnna Kayseri’de çıktığı konserde ünlü star Ajda Pekkan’ın da “Yaz yaz yaz” şarkısını söyledi.

Söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Rumen sanatçı Inna, Kayseri’de Erciyes Kültür Merkezi’nde, Erciyes Winter Fest kapsamında müzikseverlerle buluştu. İnna, dinleyicileri Türkçe “Nasılsın Kayseri” diyerek selamladı.

Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, “Desire”, “Sun Is Up” ve “Gimme Gimme” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde sanatseverler de sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.