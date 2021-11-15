Şarkıcı Gülden konserlerine başladı!

Yatsın Yanıma, Yandan Yana, Unutamam Dedin gibi milyonlara ulaşan hit şarkılarıyla tanınan şarkıcı Gülden, geçtiğimiz akşam Nişantaşı’nda sahne alarak konser maratonunu başlattı. Sahnede, en sevilen şarkılarını izleyicisiyle birlikte söyleyen Gülden, seyircilerin istek parçalarını söylemeyi de ihmal etmedi. Etkinlik öncesinde muhabirlerle konuşan şarkıcı, konser vermeye devam edeceğini söyleyip “Sürpriz yolda” dedi.