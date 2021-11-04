Şarkıcı Emre Kaya 4 günde 4 farklı şehirde konser verdi

Müzisyen ekibiyle beraber İstanbul’dan yola çıkan ünlü şarkıcı Emre Kaya, dört gün içinde Sakarya, Finike, Antalya ve Niğde’de sahne aldı. Hayranlarıyla buluşmak için toplamda bin yüz kilometre yol kat eden Kaya, 80 binin üzerinde dinleyiciye ulaştı. Dört farklı şehirde konser vermenin kendisi için zor olmadığını belirten ünlü şarkıcı, “Değil dört günde dört konser, kırk günde kırk konser versem de ‘of’ demem. Bunlar tatlı yorgunluklar. İnsanların gözlerindeki o mutluluğu görmem, onlarla beraber şarkılar söylüyor olmam beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

En son çıkardığı parça olan “Tebessüm” ile adını müzik listelerine gördüğümüz Emre Kaya, “İnandığım bir parçaydı. Konserlerimde, sevenlerimin hep bir ağızdan bu şarkıyı söylemesi beni çok mutlu ediyor. Radyolarda da en çok çalınan şarkıların başında geliyor. Daha ne diyebilirim ki” dedi.