Şarkıcı Buray Kolombiya tatili için hazırlanıyor

Önceki akşam verdiği konserde ‘Aşk Bitsin’ adlı şarkısı ile sahneye çıkan ünlü şarkıcı Buray, kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte gece boyunca şarkılar söyledi. Sonbahar turnesinin son konserine çıkan Buray, gecenin sonuna doğru dinleyicilerine teşekkürlerini şu sözlerle sundu: “Yaz ve sonbahar boyunca nereye gitsem oraya geldiniz. Beni hiç ama hiç yalnız bırakmadınız. Bütün güzel anılarımın sebebi, en güzel anılarımın sahibisiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az”

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Buray, kış sezonunda da konserler vermeye devam edeceğini belirterek “Küçük bir Kolombiya tatilim olacak. Gitmişken Escobar’ın malikanesini ve Medellin’i de ziyaret etmeyi düşünüyorum. Başıma bir iş gelmez, sağ salim dönebilirsem konserlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” sözlerini kullandı.