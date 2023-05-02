Şarkıcı Aslı Hünel, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden etkilenen çocukların yaşamış oldukları büyük korkuyu biraz olsun azaltmak adına Payas Belediyesi ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Hafta sonu düzenlenen çocuk şenliğinde büyük ilgi gören Hünel, ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Depremzede vatandaşlarımızın şarkı istediğini de yerine getiren 45 yaşındaki şarkıcı, “Allah’ın izniyle elbirliği ile bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Sizlerin istediği şarkı olsun, tabii ki söylerim” dedi.