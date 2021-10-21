Sarımsaklı Maydanoz Tarifi

Sarımsaklı maydanoz tarifi sık sık kullanılan bir tarif olmakla birlikte faydaları da saymakla bitmiyor. Bir kür olan sarımsaklı maydanozu limon ile tatlandırarak daha da sağlıklı hale getirebilirsiniz. Kalp hastalıkları başta olmak üzere bu tarifin pek çok organa da faydası bulunur. Bu kürü evdeki malzemeler ile hazırlayarak düzenli kullanmanız durumunda vücudunuzda çok fazla değişiklik olduğunu görebilirsiniz. Peki sarımsaklı maydanoz nasıl yapılır?

Alternatif tıp yöntemleri kullanılan kimyasal ilaçların yanı sıra çok daha sağlıklı ve ucuz maliyetlidir. Evde çok basit malzemeler ile hazırlanmış kürler ve karışımlar bizlere çok şey kazandırır. Bu kürler arasında en bilinen yöntemlerden biri de sarımsaklı maydanoz tarifidir.

Sarımsaklı Maydanoz Malzemeleri

Sarımsaklı maydanoz tarifini hazırlamak için çok az bir malzemeye ihtiyaç duyarsınız. Önemli olan her birinin kullanım miktarına dikkat ederek faydayı zarara çevirmemektir. İşte sarımsaklı limonlu maydanoz tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir;

10-12 tane maydanoz

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu ya da 1 tane limon sıkılacak

Yarım bardak su

Sarımsaklı Maydanoz Nasıl Hazırlanır?

Sarımsaklı maydanoz hazırlanışı da son derece pratiktir. Elinizde gerekli malzemeler bulunuyorsa 10-15 dakika içerisinde bu tarifi uygulamanız mümkündür.

Öncelikle maydanozların kesinlikle taze olması gerekir.

Maydanozları iyice yıkayın

Yıkamış olduğunuz maydanozları sapları ile birlikte robota atın

Limon suyunu veya limonu sıkarak suyunu robota sıkın

Sarımsakları bıçak ile keserek rondoya ekleyin

Robottaki karışıma su ekleyin

Robotu iyice harmanlanana kadar çalıştırın ve malzemeler birbirine iyice karışınca kapatın

Karışımı bir kaseye alarak düzenli olarak tüketin.

Sarımsaklı Maydanoz Nasıl Uygulanır?

Sarımsaklı maydanoz kürü tüketimi de hazırlanışı gibi son derece kolaydır. Bu kürü 3 gün boyunca günde bir kez olmak üzere tüketmelisiniz. Sonrasında sarımsak miktarını azaltarak tüketmeniz daha doğru olacaktır. 3 gün ile birlikte bu kürü 9 gün tüketmeniz gerekir. Sonrasında 3 gün ara vererek tekrar aynı karışımı hazırlayarak tüketmeniz gerekir. Ortalama 2 seferlik kullanım yeterli olacaktır.

Sarımsaklı Maydanoz Kürünün Faydaları Nelerdir?

Sarımsaklı maydanoz kürü faydaları oldukça fazladır. Özellikle kalp sorununuz varsa kesinlikle bu kürü kullanmalısınız. 18 günlük bir kullanımdan sonra kürün etkilerini görebilirsiniz. İşte sarımsaklı maydanoz kürü faydaları;

Kalp damar yollarını açar

Kalp damarlarının tıkanmasını önler

Kalp damarlarında plak oluşmasını önler

Kalp damarlarının yağlanmasını önler

Kan dolaşımını hızlandırır

Sarımsaklı Maydanoz Kürünün Zararı Var mıdır?

Sarımsaklı maydanoz kürü hiçbir şekilde zararlı değildir. Ancak hipertansiyon problemi olan kişilerin bu kürü tüketmesi önerilmez. Çünkü sarımsak tansiyonun çıkmasına sebep olacağından olumsuz etki gösterebilir. Onun dışında her türlü kullanıma uygundur. Zayıflamak için ve kalp sağlığını korumak için bu kürü düzenli olarak kullanabilirsiniz.