İlk çocukları Archie’nin doğumu sonrasında izne ayrılan ve bu süreçte ilk olarak Kanada’ya yerleşen çift, daha sonra ise ABD’ye yerleşmiş ve ‘ekonomik olarak bağımsız’ olmak istediklerini dile getirip Kraliyet Ailesi’nden uzaklaşmışlardı. Fakat son dönemde Kraliçe 2. Elizabeth’in sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle aile, Büyük Britanya’nın geleceğini daha ayrıntılı bir şekilde masaya yatırdı.

Kraliçe Elizabeth’in hayata veda etmesi ya da tahtı bırakması sonrası neler olabileceğini daha ayrıntılı şekilde tartışıldığı son dönemde, kraliyet uzmanı Tom Quinn’den olabileceklerle ilgili tahminlerini açıkladı. To Di For Daily adlı poscast yayınına katılan Quinn, “İlginç bir şey, içeriden birileri bana söyledi. O da şu ki yaşlı kraliyet ailesinin yani Kraliçe’nin hayata veda etmesinden ve Charles’ın kral olmasından sonra Harry ile Meghan “yarı zamanlı” olarak aileye göre dönebileceklerine inanıyor. Sonuçta Charles, Harry’nin babası” dedi.

Tom Quinn’in ‘yarı zamanlı’ ifadesiyle kast ettiğinin Prens Charles’ın tahta geçmesinden sonra çiftin, ABD’de ve İngiltere’de dönüşümlü olarak yaşayabileceklerini bu sayede hem kendi hayatlarına devam edebileceklerini hem de kraliyet görevlerini yapabileceklerini söyledi.