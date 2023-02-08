Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hatay’dan Hollanda’ya göç eden Karsu Dönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Enkaz altında kalan akrabalarının fotoğraflarını paylaşarak yardım çağrısından bulunan Şarkıcı Karsu yayınladığı videoda, “Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay’a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Şu anda Hollanda’da yaşayan şarkıcı Karsu, deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Karsu, “Hollanda’dan Türkiye’ye yardım. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var” dedi.

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