Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili de yıkıma uğratan deprem ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Adıyaman’da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan ile eşi Özgür, kızları Nujin ve Şirin depremde hayatını kaybetti.

Birbirlerine sarılmış halde bulundular

Adıyaman’da yaşayan sanatçı Aziz Taştan ile eşi Özgür, kızları Nujin ve Şirin depremde hayatını kaybetti. Öğretmen, besteci ve söz yazarı olan Aziz Taştan ile eşi Özgür Taştan ve iki kızının cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış olarak bulundukları bildirildi.

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