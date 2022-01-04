Madonna modayı derinden etkileyen, ikonik ve kural bozan görünümlere yer veren cesur bir sanatçı. Normalliğe isyan ediyor kendisi. 1990 yılında konik sutyenli korsesiyle sahneye çıktığında hem seksi hem de güçlü bir kadın imajı çizmişti gözlerimizde.

Bu kadar özgür ruhlu ve bir o kadar da özgün bir karakterin oğlundan da daha farklı bir şey de beklenemezdi. Madonna’nın Guy Ritchie isimli film yönetmeninden Rocco Ritchie isimli 2000 doğumlu bir oğlu var. Rocco Ritchie de annesi gibi bir sanat tutkunu. Ancak bu tutkusunu farklı bir medyumda, resim yaparak, ifade etmeyi seviyor.

Rhed yakın zamanda ünlenmiş bir sanatçı. New York ve Londrada’da geçmiş olan çocukluğunun ona kapsamlı bir sanatsal arka plan oluşturduğundan bahsediyor Tanya Baxter Contemporary galerinin sitesinde. İlk sergisini 2018’degerçekleştiren sanatçının o zamanlar Central Saint Martins’de okuduğu biliniyor. Basquiat and Banksy’den aldığı ilhamla dışa vurumcu bir ekole sadık kalmayı seçiyor. İnsan figürlerini yumuşak renk tonlarıyla bize betimliyor tuval üzerinde. Eserlerinin fiyatları 17 bin dolardan 31,700 dolara kadar farklılık gösteriyor. Yıllarca anonim kalan sanatçı sonunda kimliğini açıkılıyor ve onun Madonna’nın oğlu Rocco Ritchie olduğunu öğreniyoruz. Böylece bir sır perdesi ortadan kalkıyor.

Yazı Miray Akbaş