8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kutlanıyor. Bugün kadın hakları, çalışan kadınlar, kadın cinayetleri kısaca kadına dair her şey diğer günlerden fazla konuşuluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için birçok etkinlik düzenlenirken sosyal medyada da bugün Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri ise bu özel günü kutlamak için paylaşımlarda bulunuyor.

İşte o paylaşımlar…

GÜLSE BİRSEL

“Dünya insanların hakkı yenen, ayrımcılığa uğrayan, ezilen, önyargıyla bakılan, küçük görülen, özgürlüğü kısıtlanan en büyük topluluğu, en kalabalık unsuru: Kadınlar! Ama değişecek bu işler. Henüz 100 yıldan az zaman önce seçme ve seçilme, hatta erkeklerle denk eğitim alma hakkı verilmeye başlanmış bir cinsin bu kadar kısa zamanda geldiği yeri düşünürsek… Galiba bu hıza bakınca endişelenmeleri gereken erkekler mi acaba?”

BURCU BİRİCİK

“Ne büyük bir mutlulukla umutla uyandım bu sabah bir bilseniz. Kadın olmak hiç olmadığı kadar umut verdi, güç verdi bana bugün. Yapabileceklerimin, üretebildiklerimin, yan yana olursak üfffff neler yapabileceğimizin farkındayım. Varlığınız, yanı başımda hissettiğim omzunuz en büyük güç. Seviyorum kız siziiii. Kadınlar günümüz kutlu olsun hep var olalım yan yana”

LİDER ŞAHİN

“Güçlü duruşlarıyla hayatımızda iz bırakan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun… Bergen ve annem Didem Şahin…”

HANDE DOĞANDEMİR

“Çevrendeki kadınlara neler yaptıklarının ‘farkında olmayan’ 1 günlüğüne duyar kasan erkeklerin günü 8 mart… Biz her gün kadınız her gün güçlüyüz; Yemezler:) her günümüz kutlu olsun!!”

YASEMİN SAKALLIOĞLU

“Kutlu olsun haklı günümüz, ayımız, yılımız. kadın olmaktan gurur duyduğumuz her anımız kutlu olsun canlarım benim.”

ALİNA BOZ

“Biz güçlüyüz, Biz çalışkanız. Biz sizin dedikodu malzemeniz değiliz, biz sizin malınız hiç değiliz. Kadınların öldürülmediği, ruhlarının özgür ve mutlu olduğu bir dünyaya”

BURCU ESMERSOY

“Ah şu kadın milleti yok mu ya? Vallahi hepimiz baya bir mükemmeliz.”

CÜNEYT ARKIN

“Bir gün değil, her gün… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü…”

BERRAK TÜZÜNATAÇ

“ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN”

BİRCE AKALAY

YONCA EVCİMİK

“Hem özel hem profesyonel hayatında zorluklarla karşılaştığında, her birini tek başına göğüsleyip, kendi yolunda boyun eğmeden bildiği gibi devam etmiş bir kadınım. Çalışan, üreten, fikrini söylemekten çekinmeyen tüm kadınlara kocaman bir alkış… Atılan sloganlar, Kadınlar Günü temalı projeler ve diğer çalışmalar o an için etkili olsa da ertesi gün çıkan şiddet haberleri, can kayıpları, haksızlıklar ve eşitsizlikler bu coşkuyu silip, süpürüyor. Biz kadınlar her zaman dayanışmanın kendi aramızdaki farklı görüşlere rağmen sarıp sarmalanmış bir güç birliğinin peşinde olmalıyız. Şiddetin her türlüsünün son bulması dileğiyle..”