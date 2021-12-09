Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan‘ın yer aldığı ‘Sana Söz‘ dizisi final yapıyor.

O3 Medya‘nın yapımcılığını üstlendiği, Star TV‘de yayınlanan Sana Söz dizisi, her ikisi de işinde iyi olan ve her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan Ömer ve Elif arasındaki ilişkiyi konu alıyor. İşinde oldukça başarılı olan bir televizyon programcısı olan Elif’in hayatı bir gün programda işlediği olayın eşiyle ilgili olduğunu öğrenmesiyle değişir.

Sana Söz dizisi istenilen reytinglere ulaşamayınca final kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre, dizi 7.bölümüyle ekranlara veda edecek.