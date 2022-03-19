Geçtiğimiz yıl tüketilen yoğurt kapları ve pet şişeleri geri dönüştürerek yepyeni bir teknoloji ile valiz üretmeye başlayan Samsonite, sürdürülebilirlik projeleri kapsamında şimdi bu valizleri fidan olarak gezegene kazandırmayı hedefliyor.

Global çapta başlatılan “Temiz Gezegen” projesi kapsamında geri dönüşüme ve karbon ayak izini azaltmaya odaklanan Samsonite şimdi de ağaçlandırma projesi ile doğadan alınanları doğaya kazandırmayı amaçlıyor.

Yüksek kalite ürünleri ile her zaman dikkat çeken Samsonite, seyahat severlere her zaman uzun ömürlü ürünler sunmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde “Sorumluluk Yolculuğumuz” stratejisiyle çıkılan bu yolda, geri dönüştürülebilir atıkların tekrar işlenerek kazandırılmasının yanı sıra bu çalışmalarını şimdi “fidan bağışı” ile destekleyerek doğaya ve gezegene katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye genelindeki Samsonite, Trunk&Co ve www.samsonite.com.tr web sitesinden yapılan Magnum Eco valiz alışverişleri fidan bağışı olarak gezegenimize kazandırılacak.

Samsonite’ın ilk, plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle ortaya çıkan koleksiyonu Magnum ECO, plastik atıklara ikinci bir hayat sunuyor. Recyclex isimli materyel teknolojisi sayesinde plastik materyel kullanımını da en aza indirgiyor. Büyük boy valizin üretilmesinde yaklaşık olarak kullanılmış ve geri dönüşüme hazırlanmış 483 yoğurt kabı ve 14 pet şişe kullanılmış.