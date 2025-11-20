Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu ‘Bugün Güzel’ filmi 12 Aralık’ta sinemalara geliyor. Ali Candemir (Oğuzhan Koç), sağlıklı yaşam üzerine televizyon programı yapan, düzenli, kontrollü ama duygularını uzun süredir geri planda tutan biridir. Tüm dünyası; aldığı beklenmedik bir haberle alt üst olur. Beyin sapında tespit edilen tümör onun için yalnızca bir hastalık değil; yıllardır yok saydığı duygularla yüzleşme, yaşamın değerini fark etme ve kendisini yeniden tanıma yolculuğunun başlangıcı olur.

Filmin hikayesini yazan Oğuzhan Koç, filmle ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: ‘Ali isimli bir sağlıklı yaşam uzmanının, hayattaki enteresan küçük mutsuzluklarını kafasında çok büyütmesini ve sonrasında etrafında gelişen olaylarla, tanıştığı insanlar sayesinde hayata bakışının değişmesini anlatan komik, duygusal ve çok gerçek bir film yaptık hep birlikte. İlk defa hikayesini benim yazdığım bir film çektiğim için sanırım ekstra üzerine titriyorum. Filmin her aşamasında olmaya gayret ediyorum.’ dedi.

Film; hayata güzel tarafından bakmayı, küçük anların kıymetini bilmeyi ve ‘her şeye rağmen bugün hala güzel olabilir’ demeyi unutanlara sıcacık bir hatırlatma sunuyor. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı filmde ayrıca İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan rol alıyor.