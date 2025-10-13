Salt, performans sanatçısı Salim Özgilik’in (Moni) 40 yıla yayılan üretimini mercek altına alan yeni kitabını yayımladı. Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı ciltte hazırlanan Moni, sanatçının provokatif, katılımcı ve disiplinler arası işlerine kapsamlı bir bakış sunuyor.

Moni Salim Özgilik iş birliğiyle hazırlanan yayın, sanatçının Moni ’89 adlı ilk kitabı ile 2020’de Salt Araştırma’da erişime açılan arşivini temel alıyor. Ali Cindoruk’un (KHORA) tasarımıyla hazırlanan kitap, performans sanatının Türkiye’deki gelişimine dair önemli ipuçları içeriyor.

Aslıhan Demirtaş, Bora Gürdaş, Catherine Spencer, Sevi Bayraktar ve Suzana Marjanić’in yazılarının yer aldığı yayında, Moni’nin Ankara’dan New York’a uzanan pratiği, sanat tarihinden karşılaştırmalı okumalarla ele alınıyor. Sezin Romi’nin sanatçıyla yaptığı “Moni’nin Hikâyesi” başlıklı söyleşi de kitaba eşlik ediyor.

Salt Galata’da 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da düzenlenecek söyleşide Moni, küratör ve yazar Vasıf Kortun ile bir araya gelecek. Etkinlikte, sanatçının 1980’lerde Ankara’daki öğrencilik yıllarından bugüne uzanan üretimi üzerine konuşulacak.