Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu Salma Hayek Pinault, Hollywood’un ünlü simaları arasında yer alıyor. Şimdilerde gösterişli etkinliklerin aranan isimlerinden biri olan Hayek son olarak milyarder eşiyle tekne tatilinde görüntülenmişti.

Eleştirilere dair yorum yapmayan güzel oyuncu tatil pozlarına yenilerini ekledi. Doğal hallerini paylaşan ve kıvrımlarını sergileyen Hayek bu sefer fotoğraflarında oldukça doğaldı. Suyun altında kendini güvende hissettiğini söyleyen Salma Hayek’in pozlarına hayranlarından “Her zaman çekicisin”, “Kusursuz olman gerekmez çok seksisin” yorumları geldi.