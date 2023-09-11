Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek yıllara adeta meydan okuyor. Sık sık tatil pozlarını paylaşan ve son dönemden adından söz ettiren Hayek yine olay oldu. Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50’li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı. Hayek, şu anki yaşında kendini mutlu ve memnun hissettiğini de belirtmişti.

57 yaşına geçtiğimiz günlerde giren Hayek tatil pozlarına yenilerini ekledi. Fit görünümüyle dikkat çeken güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı. Fit haliyle görenleri kendine hayran bırakan ünlü ismin pozlarına; “Yaşı kaç olursa olsun her zaman çok güzel”, “Bu kadın asla yaşlanmıyor” yorumları geldi.