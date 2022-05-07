Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile gündem olan oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde adından söz ettirmeyi başardı. Yakında TRT ekranlarında yayınlanacak ‘Mevlana’ dizisinde başrol oynayacak olan Yıldırım, paylaştığı son fotoğraflar ile kaslarını sergiledi.

Ünlü oyuncu Salih Bademci de meslektaşının pozlarına kayıtsız kalmayarak Yıldırım’ın paylaşımına esprili bir dille “Abartmasak mı? Evet biraz kıskançlık içerebilir. Ne var” yorumunu yaptı.