La La Land filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle’in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali geçtiğimiz hafta başladı. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için filmler kıyasıya yarışırken kırmızı halıda da ünlü isimlerin şık görünümleri yaşıyor.

“Terzi”, “Kulüp” ve “İlk ve Son” gibi yapımların yıldızı Salih Bademci festivale katıldı. 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen film festivaline son dönemde “Gülcemal” dizisinde rol alan Melis Sezen de katıldı.

Bir otomobil markasının davetlisi olarak kırmızı halıda boy gösteren ikili şık stilleriyle festivalin ilgi odağı oldu. Kırmızı halıda birlikte poz veren ikili, Sofia Coppola’nın yönetmen koltuğunda oturduğu “Priscilla” filminin prömiyerine katıldı.

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