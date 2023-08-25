Ozan Dolunay, Hazal Subaşı, Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı ‘Dilek Taşı’ dizisi, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Milliyet’te yer alan habere göre; 1980’li yıllarda yaşanan bir dram hikayesinin anlatıldığı dizinin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Salih Bademci, “Set çok güzel geçiyor, çok heyecanlı ve çok dinamik bir iş. Ben çok heyecanlıyım çünkü yine bir dönem işi ve benim için dönem işi çok heyecanlı oluyor. Çok zevk aldığım bir şey, o yüzden çok mutluyum. Ayrıca ekip muazzam… senaristimizden, yönetmenlerimize ve oyuncu arkadaşlarımıza kadar, çok keyifli çalışıyoruz. Zor geçiyor tabi ki izlerken de izleyici muhtemelen fark edecektir ‘’Nasıl çekti bunlar?’’ diyecektir. İzleyicilerin gerçekten kalbi dayanırsa çok keyifle izleyecekleri bir dizi olacak. Sanırım insanlar uzun zamandır böyle bir şey seyretmedi ağızlarında şahane bir tat kalacak ve çok zevk alacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Senaryosu beni etkileyen şey oldu. Genel hikâyeyi başta okumuştum zor okuyan biriyimdir, okumayı çok seviyorum ama aynı tarz senaryolar okuyunca bazen sıkılırım. Fakat bu işi okurken daha genel hikayesinden çok etkilendim. Bir sonraki bölüm ne olacak dedim” dedi.