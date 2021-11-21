Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Mimar Sinan Mezunlarıyla buluştu

Güzel sanatlar alanında Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin heykel, resim ve Türk sanatları bölümlerinden başarılı derecelerle mezun olan öğrenciler, Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri etkinliğinde armağanlarını aldı.

Dokuz yetenekli öğrenciye başarılarından dolayı toplam 240 adet Cumhuriyet Altını hediye edildi. 2021 yılında ödüle layık görülen isimler heykel bölümünden Esra Ekşi, Elif İlke Bultan, İrem Kopuz; resim bölümünden Sema Balaban, Naz Tansel, Yiğit Özboran: geleneksel Türk sanatları bölümünden ise Şulegül Bektaş, Berfin Kartal ve İlayda Melek Ergene oldu.

İş adamı Sakıp Sabancı’nın başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından 1994 yılından günümüze kadar devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, 28. kez sahiplerine kavuştu. Ödül töreninde konuşma yapan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsen Safkan, konuyla ilgili duygularını paylaşarak ““Sanatın büyülü dünyasında çıktıkları yolda, genç sanatçılarımızın önemli başarılara imza atarak hem kendilerini hem de bizi gururlandıracaklarına olan inancım sonsuz” dedi.

Nevgül Bilsen Safkan’ın yanı sıra törende konuşma yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, sanatçıların işlerine verdiği emeğin desteklenmesinin önemine değindi