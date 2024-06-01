Saki De Lüx İçecek Pazarlama, inovasyon ve kalitede öncü olan yaklaşımını sürdürerek, markasının yeni başyapıtı olan “SAKİ Premium 100” ürününü tanıtmak üzere unutulmaz bir lansman gerçekleştirdi. Mandarin Bosphorus Otel’de düzenlenen etkinlikte lezzet severler SAKİ De Lüx’ün bir başka dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Ünlü televizyon sunucusu Oylum Talu’nun zarif sunumuyla gerçekleşen gece, oyuncu Ali Sunal, oyuncu Doğa Rutkay, şarkıcı Gülay Eralp ve Türk müziğinin divası Bülent Ersoy gibi sevilen isimlerin muhteşem performanslarıyla renklendi.

Etkinliğe katılan davetliler, Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde, SAKİ De Lüx’ün efsanevi lezzetlerini keşfetme fırsatı buldular. SAKİ De Lüx’ün premium ürünleri arasında yer alan “SAKİ De Lux Siyah Üzüm”, “SAKİ Uludağ”, “SAKİ Premium 50” ve “SAKİ Premium 100” gibi benzersiz lezzetler, konuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

100 aydır sizi bekliyorduk!

SAKİ Premium 100’ün yaratıcısı Saki De Lüx İçecek Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sezer, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sevgili konuklar, sizlerle; bu güzel İstanbul akşamında, Boğaz’ın büyülü renklerinin içinde, yüzyılların anılarıyla çalkalanan büyülü bir şehirde, buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimizin ruhunu havalandıran ama bir o kadar da bizi hırpalayan bu şehirde, buraya gelmek için çok çaba sarf ettiğinizi biliyorum… Ve bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdınız!

Dostlarım, bu gece, SAKİ’nin en değerli hazinelerinden biri olan ‘SAKİ Premium 100’ ü kutlamak için toplandık. Bu kutlamayı yapmak, size bu ürünü tanıtmak için tam 100 ay bekledik… Ve işte şimdi karşınızdayız. Birazdan bu ürünleri denediğinizde; SAKİ’nin yıllara dayanan birikimini tadacağınızı, burnunuza farklılığımızın kokusunun geleceğini biliyorum. Kelimelerimi dikkatle seçmeye çalışıyorum ancak, bir sanatçı ruh haliyle size hazırlandığımızı göstermek istiyorum. SAKİ Premium; tam 100 ay boyunca özenle dinlendirilmiş, 100 farklı noktada titizlikle filtre edilmiş bir içki. Uludağ’ın zirvesinden gürül gürül akan sularıyla harmanlanarak, pırıl pırıl şişelenmiş çok özel bir içki. Özel zamanlarınızda size tanıklık etmeye karar vermiş, ertesi günü iyi karşılamanıza söz vermiş bir içkiden söz ediyorum sevgili dostlar. Çok zor bir sektörde, çok mücadele isteyen bir masada damla damla hazırladığımız bu içkinin size hep iyilikle, sağlıkla, güzellikle kadeh kaldırmasını diliyorum. İyi ki buradasınız!” Erol Sezer’in duygusal ve içten konuşması, SAKİ De Lüx emekçilerine verilen teşekkür plaketinin ardından sona erdi.

Ali Sunal ile Doğa Rutkay’dan “bir başka” eğlence

Gecenin eğlenceli anları, oyuncu Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın sahne performansıyla taçlandı. İkilinin eğlenceli ve keyif dolu skeci konuklara kahkaha dolu anlar yaşattı. İkili, Erol Bey’i de sorularla adeta terletirken, izleyicilerin kahkahaları arasında unutulmaz bir performans sergilendi.

Gecede Türk sanat müziği ve pop müzik tarzlarında eserler veren, sahne performansları ve şarkı yorumlarıyla tanınan Gülay Eralp da sahne aldı. Gülay Eralp, “Bu özel gecede sizlerle birlikte olmak benim için bir onur, haydi hep birlikte şarkılar söyleyelim ve bu muhteşem geceyi ‘bir başka’ yaşayalım! Ve hatırlayın, bu gece ne olursa olsun, yarın her şey rakı masasında başlar ve biter! Şimdi hep birlikte, SAKİ ile coşalım!” diyerek özel sesi ve sahnesiyle konuklara müzik ziyafeti sundu.

Ve sahnede Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, zarafeti ve performansıyla geceye damga vurdu. Diva, gece boyunca ayakta alkışlanarak sevenleri tarafından hayranlıkla izlendi. Bülent Ersoy, “Teşrifleriniz bir onur. Siz değerli izleyicilerime, tüm musiki yaşamımda hep yineleri yaşatan sizlere müteşekkirim. Teşekkürüm sonsuz, sevgim sonsuz, saygım sonsuz, lütfen kabul buyurunuz. Hoş geldiniz” diyerek, coşkuyla izleyicisine teşekkür etti.

SAKİ De Lüx İçecek Pazarlama, Mandarin Bosphorus Otel’de düzenlenen bu unutulmaz etkinlikle kalite, zarafet ve lezzetin buluştuğu bir geceyi lezzet severlerle buluşturmanın gururunu yaşarken, SAKİ Premium 100’ü tanıtarak lüks ve lezzetin yeni standardının çerçevesini çizdi.