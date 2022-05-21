İş Sanat’ın edebiyat ile müziğin bir araya geldiği dinletilerde bu ay Sait Faik Abasıyanık’ın beş hikayesi yer alacak.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide hikayeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

YouTube’da 23 Mayıs saat 20.30’da yayınlanacak “Şehir Amber Kokacak” başlıklı dinletide, “Müthiş Bir Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta”, “Yüksek Kaldırım”, “Serseri Çocuk ve Köpek” hikayeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.