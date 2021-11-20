Sait Esmeray yeni teklisini yayınladı!

Son birkaç yılda Türkiye müzik listelerinde zirveye oynayan tek Türk DJ olarak boy gösteren Sait Esmeray, ‘Don’t Move It’ isimli yeni parçasıyla aynı ‘Kill Em’de olduğu gibi Doğu ve Batıyı kendi tarzıyla sentezleyerek farkını herkese gösteriyor.

Ülkemizin pek çok yerinde canlı set performansıyla sahne alarak müzikseverlerle buluşan DJ Sait Esmeray, yayınladığı yeni teklisi ‘Don’t Move It’ için yaşadığı heyecanı dile getirdi. Hedefinin Türkiye müzik listelerinde yeni şarkısıyla 1. sıraya çıkmak olduğunu belirten Esmeray, aynı zamanda yurt dışındaki listelerde de üst sıralarda yer almak için mücadele vereceğini söyledi.