Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz gün Mersin’de Romanlar Buluşması etkinliği kapmasında konser verdi. Sahnesinin ilerleyen dakikalarında talihsiz bir olay yaşayan Kibariye, bir hayranının kalabalıktan sıyrılıp yanına çıkarken kendisine çarpması nedeniyle sahneden aşağı düştü.

İlk tedavisi özel bir hastanede yapılan 62 yaşındaki sanatçı, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcıya geçmiş olsun dilekleri şu ifadelerle iletti:

“Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz.”