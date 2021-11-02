Sahne 2.0 projesine 275 bin dolarlık hibe

Salgın döneminde kültür sanat kurumlarıyla sahne emekçilerinin teknolojik araçlarla çağı yakalamalarının ve dijital yetenekler kazanmalarının gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine, Google, sahne sanatçılarının izleyicilerine alternatif yollarla ulaşabilmeleri için yeni projeye destek sağladı. Sahne 2.0 programıyla sahne emekçilerine dijital yetenekler kazandırmayı amaçlayan Google.org, 275 bin dolarlık hibe ile katkıda bulundu.

Google Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Sırma Süren‘in katıldığı tanıtım toplantısı Ataşehir’deki DasDas’ta yapıldı. Sırma Süren, Google’ın dijitalleşme yolculuğunda 15 yıldır Türkiye’nin yanında olmayı amaçlayarak, bu yolda birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Proje teklifini aldıklarında çok heyecanlandıklarını belirten Sırma Süren, “Google.org üzerinden 275 bin dolarlık bir hibeyle, projeye destek olmak üzere yola çıktık. Aslında bizim projeye katkımız, sahne emekçilerinin bu alanda dijital beceriler kazanması ve dijital kapasitelerinin geliştirilmesi için oluşacak eğitim programının mümkün olması noktasında oldu” dedi.

“Aynı içeriği tüketenler arasında bağ oluşuyor”

Sırma Süren, seyirci ve sahne arasındaki güçlü bağın, bu proje kapsamında verilecek eğitim sayesinde doğru araçlarla çevrim içi dünyaya taşınacağına dikkat çekerken, Salgın döneminde kültür sanat alanında izleyicilerin değişen alışkanlıklarından da bahsetti. Süren, “YouTube Culture Trend raporunda tüm dünyada benzer eğilimler aslında ortaya çıkıyor. Bu rapora 20 ülke dahil oldu. Türkiye de bunlardan biri. Özellikle pandemi döneminde video içeriği tüketme alışkanlıklarımıza göre, insanlar artık bu videoları, içerikleri tüketirken, topluluk hissiyatından bahsediyor. Aynı içeriği tüketen kişiler arasında bir bağ oluştuğu ortaya çıkıyor” dedi.

8 bin kişi öngörülüyor

Sahne 2.0 hakkında bilgiler veren Sırma Süren, şunları söyledi:



“Platforma üye olan sahne emekçilerinin yararlanabileceği eğitim modülleri var. Bu modüllerden yararlanabilirsiniz. Sektörün önde gelen isimleri, ‘kültür sanata yönelik dijitalleşme nasıl olur?’ konusunda farklı içerikler oluşturdu. Dijital pazarlama nasıl yapılır ve bu platformlar nasıl verimli kullanılabilir? gibi içerikler de var. Mentorluk eğitimi de var. Bu proje kapsamında DasDas’ta kurulan bir stüdyo var. Bu stüdyoyu da programdan faydalanan kişiler, öğrendiklerini stüdyoda uygulayabilecek.”



8 bin kişinin faydalanması öngörülen Sahne 2.0 programının kayıtları internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden alınacak.

“Tiyatro interaktif bir sanat”

Tiyatronun seyircisinden beslenen, interaktif özelliği olan bir sanat dalı olduğunu söyleyen Inogar Kooperatifi Kurucu Ortağı, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu Mert Fırat, “Dolayısıyla seyircinin varlığını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Biz aslında seyircinin tepkisiyle de oynuyoruz, komedi de olsa, dram da olsa. Fakat yaşadığımız dönem nedeniyle hibrit olmasından yanayım. Bir de geçmişe dönüp bakmaya başladım” dedi. Projenin bir yılı kapsadığını söyleyen Mert Fırat, bir yıl sonrasında da devam ettirilecek bir program olduğunu belirtti.

Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı’na paralel olarak açılacak olan Sahne 2.0 Youtube kanalında da kültür ve sanat ile güncel yaşam üzerine içerikler paylaşılacak. Bu kanalda ayrıca Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen yeni prodüksiyonlar da yayınlanacak.