Özel bir platformda yayınlanacak olan ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in paylaştığı ‘Şahmeran’ dizisinin çekimleri sona erdi. Ekip çekimlerin bitişini Kuruçeşme’de bir mekanda kutladı. Geç saatlere kadar hep birlikte eğlenen ekip keyifli anlar yaşadı.

Serenay Sarıkaya yasak koydu!

Söylenene göre; Seranay Sarıkaya sahneye çıkıp şarkı söyledi fakat arkadaşlarına telefonla görüntü almamalarını ve paylaşım yapmamalarını rica etti. Dizi oyuncuları alkollü olduğu için kulübün arka kapısından çıkmayı tercih etti. Mekanı terk ederken görüntülenen Burak Deniz gergin haliyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu muhabirlerin hayırlı olsun temennilerine “Teşekkürler” cevabını verdi.