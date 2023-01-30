Netflix Türkiye’nin yerli yapımlarından Şahmaran, konuşulmaya devam ediyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz‘in olduğu dizi, yayınladığı günden beri galasıyla ayrı senaryosuyla ayrı oyuncuların performanslarıyla ayrı konuşuluyor.

Dizide Maran’ın (Burak Deniz) babasına hayat veren Mahir Günşiray, Netflix Türkiye‘nin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Galasında da Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir üzerinden tanıtılan dizinin sosyal medya hesabından da aynı şekilde tanıtılması başarılı oyuncu Mahir Günşiray’ı sinirlendirdi.

Paylaşımına “Şahsu, Maran ve Cihan… Sabaha kadar dinleyeceklerim tam liste” notunu düşen Netflix Türkiye, Günşiray’ın tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medya ise Günşiray’ın tepkisinin ardından ikiye bölündü. Kullanıcıların bazıları başarılı oyuncunun eleştirisinde haklı olduğunu düşünürken bazıları ise tepkisinin diğer oyuncuları zan altında bırakabileceğini belirtti.

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