20 Ocak 2023 tarihinde Netflix’te yayımlanacak olan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz‘in başrollerini paylaştığı ‘Şahmaran‘ dizisi, geçtiğimiz gün 2. resmi fragmanını seyirciyle buluşturdu. Yakında izleyicisiyle buluşacak yeni dizide ‘Şahsu’ karakterini Serenay Sarıkaya ve ‘Maran’ı ise Burak Deniz oynayacak.

İşte asırlar öncesine uzanan tutkulu ve gizemli bir aşk hikâyesinin anlatılacağı Şahmaran’ın yeni fragmanı…

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