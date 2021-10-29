Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi nedir ve şahıs şirketi nasıl kurulur şirket kurma hedefi olan ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Şahıs şirketi bireysel olarak kurulabilecek olan ortak sorumlulukların ise sınırsız olduğu şirkettir. Şahıs şirketleri diğer şirketlere oranla daha küçük ölçeklere sahiptir ve kurulma aşaması ise daha kolay ve hızlı gerçekleşir. Ortaklık sonucu kurulan şahıs şirketlerinde ortaklık payının devri veya payların başkalarına satılması ortakların hepsinin onayı olmadan mümkün değildir. Kurulum aşaması hızlı gerçekleşen şahıs şirketleri anonim ve limited şirketlere oranla daha küçük ölçeğe sahip olmasının yanında daha basit kurulumu gerçekleşir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurulumunda kişilerden talep edilen belli başlı belgeler mevcuttur istenilen ve eksiksiz hazırlanan belgeler ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Süreç muhasebeci veya mali müşavire vekâlet verilerek yürütülebileceği gibi kişi kendisi de hazırladığı belgeleri bağlı olduğu vergi dairesine götürerek süreci tamamlar ve işlemi gerçekleştirebilecektir. Şahıs şirketi talebinde bulunulmasının ve de belgelerin eksiksiz bir şekilde tesliminin ardından geçecek olan 2 iş günü içerisinde şirketin açılma işlemi tamamlanacaktır. Ardından vergi dairesinin belirlemiş olduğu yoklama sürecinden geçilmesi gerekmektedir bu prosedür gerçekleştikten sonra Şahıs şirketi sahibi veya sahipleri vergi levhasını ve kasa levhasını alabilecektir. Şahıs şirketi sahiplerinin vergi levhasını almasının ardından gerçekleşecek olan işlem ise gider pusulası belgesinin ve fatura irsaliyesinin alınması olacaktır. Gerçekleştirilen işlemler sonucunda kişiler sicil gazetesine ilan vererek bağlı olduğu ticaret odasına kayıt yaptıracaktır sonrasında ise Bağ-Kur SGK başvuruları kişiler tarafından yapılacaktır böylelikle şahıs şirketi kurulumu gerçekleşmiş olacaktır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmanın avantajları şu şekilde belirtilmektedir: