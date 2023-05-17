Başrolünde yer aldığı ‘Recep İvedik’ serisiyle adını geniş kitlelere duyuran Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündem ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Daha önce bazı siyasilerle diyaloğa giren Gökbakar’ın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’a söyledikleriyle gündeme geldi.

Aktif olarak kullandığı Twitter hesabından paylaşımda yapan 42 yaşındaki oyuncu, “Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum” dedi.

Şahan Gökbakar’ın paylaşımına sessiz kalmayan Oğan ise bu tweete’e alıntılayarak “Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweetinizi çok önemsiyorum. Selamlar” yanıtını verdi.