Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağına yönelik olarak pek çok partinin itirazlarını görüşüp karara bağladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini duyurdu.

Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a çıkışlarıyla gündem olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından karpuz görseli paylaşan Gökbakar, “mango” göndermesinde bulundu. Gökbakar, paylaştığı görsele, “Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik…” notunu düştü.