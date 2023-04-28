İçişleri Bakanı ve milletvekili adayı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri seçimleri konusunda, “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…” demişti.

Soylu, devamında, “Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika’nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye’yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler” diye konuşmuştu.

Seçim diye biliyorduk ama darbemiymiş 14 Mayıs…Ooovvv.. Bunu burdan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan vericektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun🤲 pic.twitter.com/czbuCanF21 — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) April 28, 2023

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim diye biliyorduk ama darbemiymiş 14 Mayıs…Ooovvv… Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.