Bebek bezi, hasta alt bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı ve KDV oranlarında düzenleme amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istendi. İYİ Parti’nin önergesi Genel Kurul’da yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu konuya dair Şahan Gökbakar sitem etti.

Komedyen Gökbakar yaptığı paylaşımda “Bebek bezinden KDV alınmaması ile ilgili önerge verilmiş mecliste. İktidar ittifakı partiler bunu reddetmiş. Amaç ne? Muhalif bebekler bez bağlayamasın mı? Bebek bezinde KDV olmayıversin yahu. Ucuzlar en azından biraz! Durumu olmayan milyonlarca anne var. Bu işin partisi mi olur?” dedi.