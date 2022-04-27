Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu; “Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir” dedi.

Açıklanan kararlar sosyal medya da gündeme bomba gibi düştü. Son zamanlarda sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar da maske kararına tepki gösterdi. Ünlü komedyen, paylaşımında, “Ben kapalı ortamlarda maske takmaya devam edecegim…” ifadelerini kullandı.