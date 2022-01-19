Ekrem İmamoğlu’nun metro ile ilgili yaptığı açıklamada ‘tiyatrocu benzetmesi’ yapması üzerine Fırat Tanış’dan eleştiri gelmişti. Fırat Tanış‘ın İmamoğlu’nu eleştirmesine Şahan Gökbakar’dan tepki geldi.

İstanbul’daki projeler hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada iktidarın metro hattını engellediğini dile getirdi. İmamoğlu, “İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” dedi.

“Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün”

Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun konuşmasını paylaşarak İmamoğlu’nu eleştirdi. Tanış, paylaşımında “Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün” ifadelerini kullandı.

Tüm sanatçılardan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yaparak tüm sanatçılardan özür diledi.

İBB Başkanı o paylaşımda, “Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.

“Ne yeri, ne zamanı”

Tanış ve İmamoğlu’nun arasındaki diyaloga komedyen Şahan Gökbakar da dahil oldu. Gökbakar, Tanış’ın ‘tiyatro’ çıkışını eleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şahan Gökbakar, “‘Ne filmler çeviriyorsunuz?’ sorusuna sinemacılar, ‘bırakın şov yapmayı’ lafına şovmenler, ‘ne dolaplar dönüyor burada?’ lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?” diyen ünlü komedyen, “Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence” ifadelerini kullandı.