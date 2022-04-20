Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, “Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Komedyen Şahan Gökbakar karara Twitter hesabından “Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya?” sözleriyle tepki gösterdi.

Gökbakar paylaşımında “Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya? Yok sözleri öyleymiş böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir…O bile kötü de! 4yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, müzik bu, şarkı bu şarkı…” ifadelerini kullandı.