Şahan Gökbakar, AK Parti hükümeti sayesinde akademisyen olduğunu söyleyen Oytun Erbaş’ı taklit ederek ti’ye aldı. Gökbakar, yayınladığı videoda “Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık” ifadeleriyle Erbaş’ın açıklamalarına göndermede bulundu.

Geçtiğimiz gün TVNET’te Sert Sorular programına katılan Oytun Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta ‘Anadolu çocuğu onlar, bilmez’ diye bir yaklaşım olduğunu savunmuş “Anadolu’dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum” ifadelerini kullanmıştı.

Komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erbaş’ı taklit ederek ifadelerini tiye aldı. Gökbakar, videoyu “Rottoşanbırlı komedyenler bizi hep öteledi, görmezden gelindik…” ifadeleriyle paylaştı.