Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 3. günün sonunda 76 bin 901 imzaya ulaştı. Twitter’daki siyasetle ilgili paylaşımlarıyla gündem olan Şahan Gökbakar ise İnce’nin imza sürecini ironik paylaşımlarla yorumladı.

“Hadi arkadaşlar bir el atın…”

Gökbakar, İnce’nin “3 günde 76.921 imza. Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz.” tweetini kendi hesabından alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hadi arkadaşlar bir el atın, yokuş aşağı vurdurduk mu, ben hemen 2. fitese takacam. Marş bi bassa var ya, sonrası rampa yukarı 200 yapıyor normalde. Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya”

“3 günde 1.8 milyon insanı sinemaya getirebilen biri olarak…”

Gökbakar başka bir tweetinde ise yine İnce’yi eleştirerek “3 günde 1.8 milyon insanı evinden çıkarıp sinema salonuna getirebilen biri olarak, hayata bu siyasetçiler kadar iddialı bakamıyorum ya… 3 günde 50-60bin imzayı zor topluyorsunuz, ‘Yüzde 60’la Cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsunuz… Bu nasıl bir öz güven vallaha ben daha anlayamadım..” ifadelerini kullandı.