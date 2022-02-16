Ünlü komedyen Şahan Gökbakar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Gökbakar ayrıca toplumsal olaylara da sessiz kalmayarak eleştirisini dile getiren ünlüler arasında yer alıyor.

Gökbakar’ın son isyanı ise Habertürk’e oldu.

Geçtiğimiz yıl muhabire canlı yayında tokat atan Habertürk’ün Muharrem Sarıkaya’ya tekrar şans vermesi Gökbakar’ın tepkisini çekti.

İşte Şahan Gökbakar’ın Habertürk eleştirisi:

Kendisine yardım etmeye çalışan kameraman kardeşimize, belediye başkanı hanımın ve oradaki diğer insanların gözü önünde şiddet uygulayan, yaptığı rezaleti herkesin gördüğü muharrem sarıkaya’yı tekrar yazar kadrosuna katan @Haberturk ve yöneticilerini kınıyorum!