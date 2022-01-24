Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’lı komedyen Şahan Gökbakar Twitter’dan, “Gelecek sene TRT’den izlemek de keyifli olacak” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Süper Lig’in 23. haftasında, sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray taraftarlığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, maçın ardından Trabzonspor’u galibiyetten ötürü tebrik etti.

Gelecek sene TRT’den izlemek de keyifli olacak

Şahan Gökbakar, “Tebrikler Trabzonspor. Bu maç Galatasaray uzun zaman sonra iyi futbol oynadı denebilir. İki tane kişisel hata sonucu 2 gol yedi. Ancak mağlubiyet sürpriz değil. Çünkü kötü gidişe dur demek için köklü değişimlere ihtiyaç var. Gelecek sene TRT’den izlemek de keyifli olacak…” ifadelerini kullandı.