Şahan Gökbakar, geçen günlerde hem evine, hem de iş yerine özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı. Gökbakar’ı arayıp kendini firma müdürü olarak tanıtan Doğanay K., yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirtip servis ücreti talep etti. Gökbakar, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Şahan Gökbakar, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını sanarak kişisel bilgilerini paylaştı. Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikâyetçi oldu.

Şahan Gökbakar’ın, kimlik bilgilerini ve adres bilgilerini öğrenen sözde görevli, Gökbakar’a yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirterek servis ücreti talebinde bulundu. Gökbakar, talep sonrası ise görevliden fatura istedi. Günlerce fatura gelmeyince şüphelenen Gökbakar, firması ile iletişime geçtiğinde ise böyle bir çalışanları ve hizmetleri olmadığını öğrendi. Ünlü komedyen, kişisel bilgilerinin ve bazı şifrelerinin ele geçirildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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