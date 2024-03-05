Avrupa turnesinden hemen sonra hız kesmeden Türkiye turnesine devam eden Sagopa Kajmer, 16 Nisan’da Samsun’da, 19 Nisan’da Trabzon’da, 24 Nisan’da Gaziantep’te, 25 Nisan’da Malatya’da, 26 Nisan’da Elazığ’da ve 29 Mayıs’ta Adana’da sahnede olacak.

Türkiye’nin en üretken isimlerin başında gelen rap müziğin usta ismi Sagopa Kajmer, geçtiğimiz yıllarda 81 ilde gerçekleşen Türkiye turnesini tamamlayarak, Türkiye’de ilk kez tüm illerde konser veren rap sanatçısı ünvanıyla da adından övgüyle bahsettirmişti.

SAGOPA KAJMER TURNE TAKVİMİ

16 Nisan : 19 Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Kapalu Spor Salonu, Samsun

19 Nisan : Anemon Trabzon Otel, Trabzon

24 Nisan : GAÜN Mâvera KSM – Açıkhava Sahnesi, Gaziantep

25 Nisan : Anemon Otel Malatya, Malatya

26 Nisan : Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ

29 Mayıs : Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana